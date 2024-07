Literaturpreis: Akademie will Büchner-Preis bekanntgeben

2 Das Geburtshaus des Namensgebers des Georg-Büchner-Preises steht im südhessischen Riedstadt Foto: Helmut Fricke/dpa

Er zählt zu den renommiertesten Preisen für deutschsprachige Literatur. Wer wird Preisträgerin oder Preisträger des Georg-Büchner-Preises 2024?











Link kopiert

Darmstadt - Die Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung in Darmstadt will heute bekanntgeben, wer 2024 den Georg-Büchner-Preis bekommt. Dann steht fest, wer Nachfolgerin oder Nachfolger des Romanciers und Dichters Lutz Seiler wird. Der mit 50.000 Euro dotierte Preis soll am 2. November im Staatstheater Darmstadt verliehen werden. Der seit 1951 vergebene Preis zählt zu den wichtigsten literarischen Auszeichnungen im deutschsprachigen Raum. Namensgeber ist der Dramatiker und Revolutionär Georg Büchner ("Woyzeck"). Er wurde 1813 im Großherzogtum Hessen geboren und starb 1837 in Zürich.

Im vergangenen Jahr hatte sich die Jury für den Schriftsteller Seiler entschieden: Er habe mit klangvollen Gedichtbänden begonnen, von dort zum Erzählen gefunden, sei stets aber ein so klarer wie rätselhafter, dunkel leuchtender Lyriker geblieben, hieß es in der Begründung.