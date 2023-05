1 Feministische Ikone und eine der bedeutendsten Schriftstellerinnen Afrikas: Chimanda Ngozi Adichie. Foto: AFP/CHRISTOPHE ARCHAMBAULT

Nächste Woche startet das Festival „Schreiben, während die Welt geschieht“. Es beginnt mit einem Paukenschlag.















Dieser Start kann sich sehen lassen: Mit der nigerianischen Autorin Chimanda Ngozi Adichie eröffnet ein literarischer Weltstar in der nächsten Woche das Literaturfestival Stuttgart. Ihr Roman „Americanah“ ist ein Meisterwerk postkolonialer Literatur. Der Titel eines ihrer Bücher, „We should all be Feminists“, wurde von Beyoncé gesampelt und von Dior auf T-Shirts gedruckt. Sie habe es selbst kaum fassen können, als von Adichie die Zusage kam, eigens für das Festival eine Rede zu schreiben, sagt die Kuratorin des Programms, die Autorin Lena Gorelik auf der Pressekonferenz im Stuttgarter Literaturhaus.