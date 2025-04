Literatur für die Kleinsten: Opa Paul und Farmerin Judith: Promis schreiben Kinderbücher

13 Er widmet seine Kinderbücher seinen vielen Enkeln: Weltstar Paul McCartney. (Archivbild) Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

Paul McCartney hat es getan, Madonna sogar sehr erfolgreich. Diana Amft bringt schon Band elf heraus und Simone Sommerland ist neu dabei: Diese Prominenten haben Bücher für kleine Kinder geschrieben.











Berlin - Viele Prominente schreiben Kindergeschichten. Musiker, Moderatoren, Schauspieler, darunter gar Weltstars haben sich Geschichten für kleine Kinder ausgedacht, teils ihre persönlichen Erfahrungen liebevoll illustriert veröffentlicht. Ein paar Lese-Ideen für Eltern:

Paul McCartney reist im grünen Wal-U-Boot

Mit einer Riesenportion lebensfroher Kreativität hat der "Beatle" Paul McCartney zwei Bände über den "Opapi-Opapa" und seine Enkel-Bande, die "Krawaffels", geschaffen. Mit diesen zaubert sich der Opa an einem grauen und langweiligen Tag mit Hilfe eines Kompasses in eine Abenteuerreise. In Band zwei wird "Omama" gesucht, die noch abenteuerlicher als der Opa ist und mit einem tiefsee- und lufttauglichen Ziehharmonika-Schiff herumreist (Annette Betz Verlag, geeignet ab vier Jahren).

Diana Amft schreibt die Angst vor Spinnen weg

Bereits elf Kinderbücher hat Schauspielerin Diana Amft geschrieben, der nächste Band der Reihe "Die kleine Spinne Widerlich" kommt am 25. April heraus (Baumhaus Verlag, empfohlen ab drei Jahren). "Die Geschichte um die kleine Spinne und ihre Welt ist ursprünglich aus einer Angst vor Spinnen entstanden", sagt Amft der Deutschen Presse-Agentur. "Ich habe mir dann immer vorgestellt, dass die Spinnen auch eine Familie haben, einen kleinen Bruder oder eine Cousine, und dass sie vielleicht gerade auf dem Weg zu ihnen sind."

Im Laufe der Zeit sind so viele Geschichten entstanden, die die Spinnen erleben - im neuesten Band kommt Mini-Spinni in den Kindergarten. Amft schreibt ihre Bücher aber auch ihres besonderen Publikums wegen: "Nichts ist schöner als lachende Kinderaugen zu sehen, wenn sie sich zum Beispiel über Niesi amüsieren, wenn er wieder vor Aufregung seinen Spinnfadensalat hat."

Simone Sommerland lässt Lampenfieber vergessen

Warum Simone Stiers ausgerechnet eine Geschichte für Kinder geschrieben hat, diese Frage stellt sich eigentlich nicht. Die Sängerin mit Künstlernamen Simone Sommerland hat über 60 Alben mit Kinderliedern aufgenommen, eines hält sich seit Jahren ununterbrochen in den deutschen Charts.

Ende Februar hat sie mit "Mach mit, Mausi Maus!" ein Buch für Kinder über Lampenfieber und gemeinsames Musizieren veröffentlicht (Verlag Schneiderbuch, empfohlen ab drei Jahren). "So wie in den meisten Kinderliedern kleine Geschichten stecken, die gemeinsam erlebt werden können, bietet natürlich vor allem auch ein Bilderbuch eine besondere und faszinierende Erlebniswelt für Kinder", erläutert Sommerland.

"Die gemeinsamen Vorlesestunden mit meinen Kindern sind noch sehr präsent und zählen zu den ganz besonders schönen Erinnerungsschätzen", so die Sängerin. "Da lag es nahe, beide Welten miteinander zu verbinden und so entstand die Idee für Mausi Maus, dieses Kinderbilderbuch und auch zu dem dazugehörigen Song."

Natalie Portman will den Planeten schützen

Hollywood-Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Natalie Portman ("Black Swan") hat drei bekannte Fabeln umgeschrieben: "Die Schildkröte und der Hase", "Die drei kleinen Schweinchen" und "Die Stadtmaus und die Landmaus" finden sich im Sammelband "Fabeln" in einer laut Verlag zeitgenössischen Variante (Mentor Verlag, empfohlen ab fünf Jahren).

Damit will die Schauspielerin Kindern laut Verlag drei Botschaften vermitteln: Es gibt nicht den einen richtigen Weg, zu leben, es ist wichtig, den Planeten zu schützen und ein Sieg ist nicht unbedingt das, was einen Gewinner ausmacht.

Madonnas starke Mädchen

Sie auch? Na klar: "Die Englischen Rosen" des US-Superstars Madonna erreichten 2003 schnell hohe Verkaufszahlen, 30.000 Exemplare gingen laut Carl Hanser Verlag allein in Deutschland innerhalb von zwei Wochen über den Ladentisch.

Im Fokus des Buchs für Kinder von sechs bis acht Jahren steht eine Mädchenclique, die englischen Rosen, und die schöne und ausgegrenzte Binah. Eine gute Fee hilft der Gruppe, ihren Neid zu verstehen und sich zu öffnen. Laut Verlag geht es "um ein verändertes Frauenbild, wo Frauen nicht nur Prinzessinnen sind". Ein Wermutstropfen: Das Buch kann man nur noch gebraucht kaufen - genauso wie vier weitere Kindergeschichten von Madonna.

Max Mutzkes Abenteuer im Land der Träume

"Manchmal wird man zu seinem Glück ja gezwungen oder auf Ideen gebracht", sagt Sänger Max Mutzke auf die Frage, warum er eigentlich ein Kinderbuch geschrieben hat, im Interview. Eine befreundete Psychologin habe ihn animiert, die Geschichten, die er seinen vier Kindern abends erzählt, als Buch herauszubringen.

Den Hintergrund dieser selbst ausgedachten Zu-Bett-Geh-Geschichten empfinden viele Eltern nach: Mutzke war viel auf Reisen, kam oft erst abends nach Hause. "Das ist ja so ein Leben, in dem man sich fragt: Für was habe ich Kinder bekommen, wenn ich nicht zeit- und artgerecht da bin für sie?"

Abends blieb Mutzke oft nur noch Zeit fürs Ins-Bett-Bringen der Kinder – was ihm weh tat und diese nicht wollten. "Es klemmte total, denn die Kinder wollen nun natürlich wach bleiben, wenn ich dann da bin", erzählt der Sänger.

Also dachte er sich Geschichten und Spiele zum Einschlafen für die Kinder aus. Etwa mit dem "Ohrenbus" – auf Papas Schultern sitzend und ihn an den Ohren lenkend - ins Bett zu fahren oder sich mit ihm im Traum zu verabreden. Entstanden ist daraus das Vorlesebuch "Komm mit ins Paradies der Träumer" (Verlag Fischer Sauerländer, ab fünf Jahren) - und ein Song zum Einschlafen.

Judith Rakers: So lebt ihre Katze auf der Farm

Man erfährt viel Persönliches von den Promis in ihren Geschichten: Moderatorin Judith Rakers erzählt in "Judiths kleine Farm - Kater Jack sucht einen Freund" (Kosmos Verlag, für vier bis zehn Jahre) ihre Geschichte vom Umzug aus der Stadt aufs Land und dem Start des Gemüseanbaus und der Hühnerhaltung.

Der zweite Band mit Titel "Kleine Farm in großer Gefahr" soll am 24. Juni erscheinen, das dritte Buch hat Rakers auch schon geschrieben. "Und ich sammle bereits Ideen für das vierte. Die Geschichten müssen einfach raus aus mir, sonst platze ich", erklärt Rakers, die betont, nicht mit Ghostwritern, Co-Autoren oder Lektoren zusammenzuarbeiten. "Das würde auch nicht gut gehen, ich würde jedes einzelne Wort mit meinem Leben verteidigen."

Die Judith im Buch ist aber nur eine Nebenfigur. Die Geschichte wird aus Sicht des Katers Jack erzählt. "Ich finde das viel charmanter, weil es auch mehr Augenhöhe herstellt zu den Kindern. Erwachsene, die ihnen sagen, wie's geht, gibt es ja schon genug im Leben eines Kindes."