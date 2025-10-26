Litauische Militärmaschine lässt Planespotter-Herzen höher schlagen

Ungewöhnlicher Anblick am Sonntag am Flughafen Stuttgart: Eine Transportmaschine der Litauischen Luftwaffe landete gegen 13 Uhr auf der Landebahn 25.
– Am Sonntag hatten Planespotter am Stuttgarter Flughafen das Vergnügen, der Landung einer Transportmaschine der Litauischen Luftwaffe beizuwohnen – ein eher seltener Anblick.
Die Transportmaschine war vom spanischen Luftwaffenstützpunkt Morón de la Frontera gestartet und landete gegen 13 Uhr auf der Landebahn 25. Zahlreiche Luftfahrtbegeisterte versammelten sich auf dem Besucherhügel, um die Landung live mitzuverfolgen.
Nur kurzer Zwischenstopp in Stuttgart
Bei dem Flugzeug handelt es sich um eine Alenia C-27J Spartan, die den Eigennamen „Algirdas“ trägt. Das zweimotorige Transportflugzeug ist Teil der litauischen Luftstreitkräfte und wird normalerweise für Truppen- und Materialtransporte, humanitäre Einsätze sowie NATO-Übungen eingesetzt. Die Maschine blieb nur kurz am Boden, bevor sie ihren Flug fortsetzte.
Warum das Flugzeug einen Zwischenstopp in Stuttgart eingelegt hatte, ist nicht bekannt.