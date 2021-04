Lisa Lang fängt beim VfB Stuttgart an

1 Da spielte sie noch selbst: Lisa Lang (li.) im Trikot des TSV Münchingen. Foto: Baumann

Der VfB Stuttgart hat seit 1. April eine hauptamtliche Vereinsmanagerin – und ist demnächst auch Anlaufstelle für Fußballerinnen. Warum das eine mit dem anderen ziemlich gut zusammenpasst.

Stuttgart - Sie spielte in der zweiten Fußball-Bundesliga, sie ist Trainerin, sie ist gerade einmal 29 Jahre alt – und sie gehört seit dem 1. April zum Team des VfB Stuttgart. Was die Frage aufwirft: Hat der Club sein Vorhaben, künftig auch Mädchen- und Frauenfußball anzubieten, schon in die Tat umgesetzt?