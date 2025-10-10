Lipödem-Tag in Altbach: Wenn Abnehmen nicht hilft– Leben mit Lipödem

1 Lipödem ist eine chronische Fettverteilungsstörung, bei der die Gliedmaßen extrem dick werden. Abnehmen und Sport helfen kaum. Foto: picture alliance/dpa

Lipödem ist eine schmerzhafte Fettverteilungsstörung, die vor allem Frauen betrifft und oft falsch diagnostiziert wird. Die Esslinger Selbsthilfegruppe Lipladies will aufklären.











Lipödem ist eine chronische, schmerzhafte Fettverteilungsstörung, bei der die Gliedmaßen, Hüfte und Gesäß auffallend dicker sind als der Rest des Körpers. Betroffenen sind praktisch nur Frauen. Auch wenn die Krankheit inzwischen auch in den sozialen Medien häufiger ein Thema ist, wird die Krankheit noch immer oft nicht erkannt, falsch oder gar nicht behandelt. Sport und Abnehmen helfen in der Regel nur unterstützend.

Um über die Krankheit aufzuklären, Verständnis zu fördern und Betroffenen zu unterstützen, veranstaltet die Esslinger Lipödem-Selbsthilfegruppe Lipladies am Samstag, 25. Oktober, einen Lipödem-Tag in der Gemeidehalle in Altbach, Esslinger Straße 108. Einlass ist ab 8 Uhr, das Programm beginnt um 9.15 Uhr. Die Fachmesse findet zum zweiten Mal statt. Unter dem Motto „Me, my Lipödem and I“ wird es an diesem Tag vor allem um Selbstmanagement, Motivation und Information gehen. „Der Tag soll informieren, verbinden und Mut machen“, so das Orga-Team der Lipladies. Denn Lipödem ist mehr als eine chronische Krankheit, es betrifft Körper und Seele gleichermaßen. Umso wichtiger seien fundiertes Wissen, Austausch auf Augenhöhe und das Gefühl, nicht allein zu sein, betonen die Veranstalterinnen.

Der Lipödem-Tag richtet sich an betroffene Frauen, ihre Angehörigen, aber auch an Fachpersonal wie Therapeuten und Ärzte. Die Besucherinnen und Besucher erwarten Fachvorträge zu den Themen HealthCare, Psychologie, Lymphtherapie, Bewegung und Kompression. Es wird Infostände, Mitmachangebote und Beratungsmöglichkeiten geben. Zudem berichten Betroffene von ihren eigenen Erfahrungen, die anderen Mut machen sollen.

Zu dem Lipödem-Tag anmelden kann man sich unter im Internet: www.lipladies-esslingen.de/lipoedemtag. Hier finden Interessierte weitere Informationen und das genaue Messe-Programm. Der Eintritt kostet 20 Euro. Zu finden sind die Lipladies auch auf Instagram und Facebook.