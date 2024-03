Linksaußen des VfB Stuttgart: Führich und Mittelstädt – im Formhoch nach schwierigen Jahren

24 Auf links in Topform: Chris Führich und Maximilian Mittelstädt waren auch gegen Union Berlin wichtige Erfolgsfaktoren. In der Bildergalerie blicken wir auf die Partie am Freitagabend zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Volker Müller

Die beiden VfB-Profis hatten in ihrer Karriere nicht immer einen leichten Stand, harmonieren jetzt aber bestens auf der linken Stuttgarter Seite. Was zeichnet die Nationalelf-Kandidaten aus?











Es gibt Tore, die sind ohne das nötige Selbstvertrauen völlig undenkbar. Weil ein zweifelnder Spieler gar nicht erst auf die Idee kommen würde, in dieser Situation den Abschluss zu suchen. Chris Führichs jüngster Treffer fällt ohne Zweifel in diese Kategorie. Der Flügelstürmer des VfB Stuttgart hätte gegen Union Berlin in der 65. Minute an der linken Strafraumkante viele Möglichkeiten gehabt – den Ball querlegen, ihn etwas länger halten, ins Zentrum flanken. All das aber waren keine Optionen für den 26-Jährigen, der unter Bedrängnis direkt zum Tor zog und die Kugel mit seinem starken rechten Fuß unhaltbar in die lange Ecke schlenzte.