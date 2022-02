Ausschreitungen bei Gedenken an Bombardierung Pforzheims

5 Einsatzkräfte der Polizei stellen sich am Wartberg Demonstranten entgegen, die sich dort zum Jahrestag der Bombardierung im Zweiten Weltkrieg versammelt hatten. Foto: dpa/Uwe Anspach

Bei Demonstrationen in Pforzheim kam es am Mittwoch zu Ausschreitungen mit der Polizei. Menschen aus unterschiedlichen politischen Richtungen hatten zu Veranstaltungen und Demos aufgerufen.















Pforzheim - Zum Jahrestag der Erinnerung an den britischen Luftangriff auf Pforzheim im Zweiten Weltkrieg mit rund 18 000 Toten im Jahr 1945 kam es am Mittwoch zu Ausschreitungen zwischen Demonstranten und der Polizei. Auslöser verschiedener Kundgebungen war offensichtlich eine Veranstaltung auf dem Wartberg. Dort hatten Teilnehmer aus dem rechten Spektrum mit rund 40 Menschen an einer sogenannten „Fackelmahnwache“ teilgenommen.

Angriff auf Polizisten

Laut eines Polizeisprechers folgten bereits am Nachmittag rund 250 Menschen einem Aufruf der Initiative gegen Rechts. Bei einer weiteren Demonstration seien wiederum bis zu 600 Menschen Richtung Wartberg gelaufen, um gegen die dort geplante „Fackelmahnwache“ zu protestieren, sagte ein Polizeisprecher am späteren Abend. An einer Absperrung hätten Teilnehmer dieses Protestes unvermittelt Polizisten angegriffen. Von rund 150 Personen seien daraufhin die Identitäten festgestellt worden.

Bei einer Gedenkveranstaltung am Mittwoch erinnerte der Oberbürgermeister Peter Boch (CDU) daran, dass in der Stadt auch vor der Bombardierung bei weitem nicht alles gut gewesen sei. Jüdische Bürgerinnen und Bürger wurden entrechtet, enteignet, vertrieben, deportiert und ermordet. „All dies geschah mit Duldung, mit Unterstützung, mit Beteiligung auch von Pforzheimerinnen und Pforzheimern“, sagte Boch.

Ein Drittel der Stadt im Weltkrieg zerstört

Das Bombardement dauerte damals 22 Minuten, rund zwei Drittel der Stadt wurden zerstört. Pforzheim war vor allem wegen seiner feinmechanischen Industrie, die unter anderem Zünder für Bomben und Granaten produzierte zum Ziel geworden. Nach Angaben des Stadtarchivs hatten 368 Flugzeuge der Royal Air Force 1575 Tonnen Bomben abgeworfen, darunter Spreng- und Brandbomben. Die eng bebaute Stadt an Enz, Nagold und Würm brannte auf einer Fläche von drei mal eineinhalb Kilometern nieder.