Linke Liste: Grummeln unter der Decke der Harmonie

Grummeln unter der Decke der Harmonie

1 Das Spitzentrio der Linken: Mersedeh Ghazaei, Amelie Vollmer, Kim Bohnen (von links). Foto: Marijan Murat/dpa

Überraschend ziehen die Linken nicht mit einem Spitzenduo sondern mit einem Trio in den Landtagswahlkampf. Teile der Partei reden von einem Machtkampf.











Dass Parteien ihr Spitzenpersonal kurz vor der Zielgerade noch einmal auswechseln, das kommt auch nicht alle Tage vor. Bei der Linken in Baden-Württemberg ist das nun passiert. Ende Juli hatte der Landesvorstand beschlossen, mit Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer als Doppelspitze in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Dieser Vorschlag hatte an diesem Wochenende keinen Bestand mehr, als knapp 200 Delegierte zur finalen Abstimmung schritten.