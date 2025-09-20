Linke Liste: Grummeln unter der Decke der Harmonie
1
Das Spitzentrio der Linken: Mersedeh Ghazaei, Amelie Vollmer, Kim Bohnen (von links). Foto: Marijan Murat/dpa

Überraschend ziehen die Linken nicht mit einem Spitzenduo sondern mit einem Trio in den Landtagswahlkampf. Teile der Partei reden von einem Machtkampf.

Dass Parteien ihr Spitzenpersonal kurz vor der Zielgerade noch einmal auswechseln, das kommt auch nicht alle Tage vor. Bei der Linken in Baden-Württemberg ist das nun passiert. Ende Juli hatte der Landesvorstand beschlossen, mit Ellena Schumacher-Kölsch und Amelie Vollmer als Doppelspitze in den Landtagswahlkampf zu ziehen. Dieser Vorschlag hatte an diesem Wochenende keinen Bestand mehr, als knapp 200 Delegierte zur finalen Abstimmung schritten.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.