Linie 121 zwischen Plochingen und Neuhausen: Bessere Anbindung an den Flughafen – Deizisau stimmt für neue Busroute

1 Hält bald auch die Linie 121 in Deizisau? Foto: Roberto Bulgrin

Die Buslinie 121 soll im Kreis Esslingen künftig zwischen Plochingen und dem S-Bahn-Halt in Neuhausen verkehren. Der Deizisauer Gemeinderat sieht in den Plänen eine große Chance. Ob die Route wirklich kommt, steht allerdings noch in den Sternen.











Der Deizisauer Gemeinderat hat den Plänen für eine neue Routenführung der Buslinie 121 zugestimmt. Angedacht ist eine Verbindung zwischen dem Plochinger Bahnhof und dem neuen S-Bahn-Haltepunkt in Neuhausen ab 2027. Die Busse sollen in einer 60-Minuten-Taktung fahren und unterwegs an mehreren Orten in Deizisau und Denkendorf halten.

„Diese Verbindung kann ein echter Gewinn für die Menschen in unserer Gemeinde sein“, sagt Deizisaus Bürgermeister Thomas Matrohs. Es handelt sich um eine sogenannte Tangentiallinie. Das bedeutet, dass die Route nicht am zentralen Knotenpunkt des Verkehrsverbundes Stuttgart (VVS) – der Stuttgarter Innenstadt – ausgerichtet ist. „So eine Verbindung gibt es von Deizisau in Richtung Denkendorf und Neuhausen bisher noch gar nicht“, sagt CDU-Gemeinderat Oliver Krüger. Der Deizisauer Verwaltung zufolge würde sich dadurch unter anderem die Anbindung an den Stuttgarter Flughafen erheblich verbessern.

Kommunen tragen Kosten für Buslinie

Die Linie 121 ist Teil eines Bündels, das zum 1. Januar 2027 neu ausgeschrieben wird. Der Deizisauer Gemeinderat hat einstimmig beschlossen, sich mit 28 800 Euro jährlich an der Route zu beteiligen. Das ist notwendig, weil die Linie nicht zum Basisangebot im Nahverkehrsplan des Landkreises gehört. Deshalb müssten die betroffenen Kommunen und der Kreis die veränderte Linienführung zu je 50 Prozent finanzieren.

Varianten mit einer höheren Taktung wurden wegen der verbundenen Kosten verworfen. Damit der aktuelle Plan umgesetzt werden kann, müssen nun auch Plochingen, Neuhausen und Denkendorf zustimmen.