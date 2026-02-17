Lindsey Vonn jetzt in den USA: Heilung laut Sportarzt sehr langwierig

Regine Warth 17.02.2026 - 12:52 Uhr , aktualisiert am 17.02.2026 - 12:52 Uhr

So schnell werden Spitzensportler wieder fit

1 Die US-Skirennläuferin Lindsey Vonn mit Fixateur im Krankenhaus von Treviso – sie hat noch einen langen Weg vor sich. Foto:

Schwere Stürze oder Infekte bleiben bei den Olympischen Spielen nicht aus. Wie schnell Athleten wieder fit gemacht werden können, sagt der Sportarzt vom Profi-Kader des VfB Stuttgart.











Link kopiert

Sie sei noch ziemlich unbeweglich, schildert die US-Skirennfahrerin Lindsey Vonn in ihrer Videobotschaft vom Krankenbett der Klinik Ca’ Foncello in Treviso aus. Vergangene Woche war die 41-Jährige kurz nach ihrem Start bei den olympischen Spielen schwer gestürzt und hatte sich einen komplizierten Schienbeinbruch zugezogen. Sie müsse noch dreimal operiert werden, schildert die Sportlerin und fügte später auf dem Messengerdienst X an:„Das ist ein schwieriger Weg, den ich da einschlage, aber ich schaffe das.“ Inzwischen konnte Vonn zur weiteren Behandlung in die USA geflogen werden.