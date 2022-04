1 Für Leonie (vorne) ist es die letzte Radio-Sendung. Sie zieht mit ihrer Familie nach Thüringen. Foto: Ines Rudel

Eine Projektgruppe der Ganztagsschule nutzt die Sprechanlage der Grundschule für kurze Sendungen. Den Kindern machen die Beiträge großen Spaß.















Normalerweise dient die Anlage bei Notfällen zu Alarmierungszwecken. Aber was ist schon normal in einem Haus mit 410 quicklebendigen Grundschulkindern, das sich, bei aller Gebundenheit an Lehrpläne, wo es nur geht Kreativität auf die Fahnen geschrieben hat? Vor zwei Jahren bekam die Lindenschule in der Parksiedlung eine neue Sprechanlage. Wie sinnvoll einsetzen im Alltag? Die Frage, die sich Rektorin Sonja Plettinger stellte, hat das Team der Ganztagsbetreuung um Andrea Spätling schnell und ganz praktisch beantwortet: für ein schuleigenes Radio. Am Anfang stand ein auf ein paar Wochen begrenztes Projekt. Doch die Durchsagen kamen vor den Osterferien so gut an und machen den Beteiligten so viel Spaß, dass es das Radio möglicherweise weiter geben wird.