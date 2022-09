Linden-Museum in Stuttgart

1 Diese Reliefplatten im Linden-Museum wurden aus dem Königspalast in Benin City gestohlen. Foto: Linden-Museum/Harald Völkl

Das Linden-Museum zeigt in einer neuen Präsentation, wie die Benin-Bronzen aus Nigeria nach Stuttgart kamen – und warum die Rückgabe so wichtig ist.















Wie würde es heute wohl um die europäische Kultur stehen, wenn man Michelangelos Werke über Jahrhunderte weggesperrt und Mozarts und Beethovens Musik nicht mehr gespielt hätte? Kaum vorstellbar, wenn man Generationen von Deutschen die eigene Kultur vorenthalten und auch Sprache und Traditionen ersetzt hätte. Enotie Ogbebor greift gern zu Vergleichen, wenn er Europäern versucht zu vermitteln, wie es ihm als Künstler, aber auch sehr vielen anderen Menschen in seiner Heimat Nigeria geht. Denn sie kennen meist nur Fotos von ihrem Kulturgut, weil es sich in europäischen Museen befindet. Dort wird es oft nicht mal ausgestellt, sondern ist in Depots weggesperrt.