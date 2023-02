1 Das Marihuana war in Schuhen versteckt. Foto: Polizei/Hauptzollamt Ulm

Zollhund „Olly" hat ein feines Näschen – das hat der Vierbeiner bewiesen. Bei der Kontrolle eins Reisebusses entgeht ihm kein Drogenversteck – auch Marihuana in Schuhen bleibt der Spürnase nicht verborgen.















Das Marihuana sollte in den Schuhen gut versteckt sein – doch Polizeihund „Olly“ entgeht kein Versteck. Der Vierbeiner hat bei der Kontrolle eines Reisebusses in Lindau am Bodensee ein feines Näschen bewiesen: Er spürte das 66 Gramm schwere Drogen-Paket im Sammelgepäckfach des Busses auf, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Das Rauschgift war dort in Schuhe gesteckt worden, die mit Kleidung und Medikamenten in einer Tasche waren.

Strafverfahren gegen 55-Jährige

Da die Tasche zunächst keinem der Reisenden zugeordnet werden konnte, befragte ein Zöllner alle Insassen nach benötigten Medikamenten, woraufhin sich eine 55-jährige Frau meldete. Die Zollbeamten stellten die Drogen sicher und leiteten ein Strafverfahren gegen sie ein. Daraufhin konnte die Reisende ihre Fahrt fortsetzen.