Lindafood in Fiderstadt: Philippinische Spezialitäten mitten im Wohngebiet

Lindafood in Fiderstadt

1 Rosalinda Spleiß stammt von den Philippinen und führt einen Laden im Untergeschoss ihres Wohnhauses. Unser Bild zeigt sie mit ihrem Partner Bernd Meyer-Haberland. Foto: Caroline Holowiecki

Bereits seit 1996 gibt es in Bonlanden Lindafood, einen kleinen Laden mit philippinischen Spezialitäten. Der deutschen Kundschaft ist das bislang weitgehend verborgen geblieben. Nun aber gibt es auch einen Onlineshop.











Giftgrün und länglich wie saure Gurken ist das Gemüse, das Rosalinda Spleiß aus der Kühltruhe zieht, die Oberfläche der Früchte ist mit Knötchen übersät. „Das sind Bittermelonen“, sagt sie und legt die Packung zurück neben Okraschoten und Kochbananen. Was bei Rosalinda Spleiß in der Kühlung lagert, ist durch die Bank exotisch. Fremdartige Fische, große und winzige, sind ebenso in den Boxen zu finden wie Bananenblätter. „Es sind Sachen aus meiner Heimat“, sagt sie lächelnd.