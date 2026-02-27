1 Ritter Sport und Apple Music gehen eine überraschende Kooperation ein. Foto: imago/Panama Pictures

Was hat der Waldenbucher Schokoladenhersteller Ritter Sport mit dem amerikanischen Großkonzern Apple zu tun? Aktuell sieht man immer häufiger Werbung des schwäbischen Unternehmens und auch Beiträge in den sozialen Medien, die auf eine Kooperation mit Apple Music, dem Musikstreamingdienst des Tech-Giganten, hindeuten.

An Bahnhaltestellen und auch im Netz stößt man so etwa auf das Bild einer blauen Schokoladentafel, an der Kopfhörer hängen. Auf Instagram postete das Unternehmen vor Kurzem zudem ein Video, in dem zu sehen ist, wie die Logos von Ritter Sport und Apple Music abwechselnd an die Ränder des Videos prallen – ähnlich wie bei den bekannten DVD-Bildschirmschonern aus den 2000er Jahren. „Na, wer kennt es noch?“, schreibt das Unternehmen zu dem Beitrag, und fügt hinzu: „Collect them in Chocolate. Stream them on Apple Music“, zu Deutsch „Sammle sie in Schokolade. Streame sie auf Apple Music“.

Limitierte Edition mit Musik von Scorpions bis Cro

Im Internet hat sich mittlerweile herumgesprochen, dass sich hinter der Aktion eine limitierte Sonderedition der Kult-Quadrate verbirgt. Ab kommendem Montag, 1. März, sind im Handel Schokoladentafeln der Sorte Alpenmilch erhältlich, die aussehen wie die Cover der Hit-Alben von fünf bekannten deutschen Künstlerinnen und Künstlern. Mit dabei sind die Scorpions (Crazy World), Helene Fischer (Farbenspiel), Sarah Connor (Muttersprache), Marteria (Zum Glück in die Zukunft II) und der Stuttgarter Rapper Cro (Raop). Wer eine Tafel kauft, bekommt dazu das jeweilige Album auf Apple Music, sowie ein kostenloses Probeabo für den Streamingdienst.