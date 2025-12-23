Lila Rätsel am Himmel: Polarlichter über Stuttgart? Was wirklich über der Stadt leuchtete

1 Vor allem in Bad Cannstatt war das Lichtphänomen gut zu sehen. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Einige haben es für Polarlicht gehalten, auch das ZDF, das sogar in seiner Frühsendung darüber berichtete. Andere vermuteten eher einen Werbegag der Telekom – wegen des magentafarbenen Tons.

Ein pinker oder lila Lichtschein am Stuttgarter Abendhimmel hat zahlreiche Menschen am Montag vor Rätsel gestellt. Mit dem Wetter hatte er aber nichts zu tun, bestätigte der Deutsche Wetterdienst unserer Redaktion am Dienstagmorgen auf Nachfrage.

Lila Himmel über Stuttgart: Was der VfB damit zu tun hat

In Bad Cannstatt war der Lichtschein besonders gut zu erkennen. Und dort findet sich auch die Lösung des Problems. Demnach handelte es sich um Lichtverschmutzung von einer Sportanlage, genauer: aus dem Fußballstadion des VfB Stuttgart. Dort war offenbar die Rasenbeleuchtung eingeschaltet, wie auch Fotos im Online-Forum Reddit zeigen.

Dafür kommen LED-Lampen zum Einsatz, die das Sonnenlicht ersetzen. Dadurch soll der Rasen auch in dunklen Herbst- und Wintermonaten spielbar gehalten werden.

Die Ursache für das Lichtphänomen ist offenbar in der MHP Arena zu finden. Foto: Andreas Rosar/Fotoagentur Stuttgart

Der VfB Stuttgart befindet sich derzeit in der kurzen Winterpause und spielt in der Bundesliga erst wieder am 13. Januar in der heimischen MHP-Arena.

Polarlichter sind strukturierter

Zu dem speziellen Lichtdom über der Stadt kommt es nur bei bestimmten Wetterverhältnissen. Am Montag hing die Wolkendecke tief. Die komplett homogene, scharf begrenzte, schüsselförmige Lichtfläche schien in diese Bewölkung hinein. Polarlichter wirken hingegen meist strukturierter, bilden Bögen und Strahlen aus und reichen weit über den Himmel.

Für dieses Phänomen reicht aber die gegenwärtige geomagnetische Aktivität nicht aus. Zuletzt war im Juli Polarlicht über Deutschland gesichtet worden.