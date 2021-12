1 Fabio Menner entspannt am Flughafen. Foto: Fabio Menner

Unter Selbstständigen ist das sogenannte digitale Nomadentum stark verbreitet und steht für einen Livestyle der Ungebundenheit und Freiheit. Zusätzlich bauen jedoch auch Online-Unternehmer vermehrt auf diese Ungebundenheit. Dazu gehört auch Krypto-Experte und MLM-Fachmann Fabio Menner, wie er in einem Interview bestätigt.

Wer ist Fabio Menner?

Fabio Menner ist einer der führenden MLM-Experten des Landes. Er hat bei verschiedenen Krypto-Start-Ups ein äußerst weitreichendes Netzwerk aufgebaut und konnte dadurch allein in den letzten 3 Jahren mehr als 30 Millionen Euro Umsatz erzielen. Parallel hat er sich sehr umfassend mit der Technologie und der Funktionsweise von Kryptowährungen beschäftigt. Dies führte letztlich zur Gründung des Unternehmens Defima, einer zentralen Lösung für das dezentrale Finanzsystem DeFi.

Defima ermöglicht es Anlegern ohne viel Vorwissen, unkompliziert in den Krypto-Bereich zu investieren. Die Defima-Experten optimieren die Investments und sorgen somit für eine möglichst hohe Rendite. Dabei sticht besonders die intuitive Benutzeroberfläche hervor, die auch Anfängern einen schnellen Einstieg ermöglicht. Fabio Menner selbst ist von der Idee mehr als überzeugt. Deshalb hat er das Ziel formuliert, bis zum Jahr 2025 über 1 Million Menschen durch Defima an den DeFi- und Kryptomarkt heranzuführen.

Örtliche Ungebundenheit: Für Fabio Menner ein wichtiges Kriterium

Im oben zitierten Interview erklärt Fabio Menner, dass er bereits im Studium erkannt hat, wie wichtig ihm örtliche Unabhängigkeit ist. Seine Auslandsemester in Paris und Kalifornien haben den Ausschlag gegeben, einen anderen Traum zu verfolgen als viele Menschen: Fester Wohnort, fester Arbeitsplatz, Haus und zwei Kinder. Für ihn sei es Ausdruck persönlicher Freiheit, von jedem Punkt der Erde aus arbeiten zu können – solange dort ein Zugang zum Internet bestehe.

Diese Ungebundenheit lebt er mittlerweile auch voll aus. Seine Unternehmen sind in Dubai gemeldet – er selbst verfügt dabei über ein Residence Visum aus Dubai. Trotzdem hat er sich jetzt persönlich in Zypern niedergelassen, weil er näher am europäischen Markt sein wollte. Darüber hinaus habe ihn Zypern von Anfang verzaubert. Trotzdem könnte dies nicht seine letzte Station gewesen sein: Er schließt nicht aus, später in den USA zu leben. Ein Leben, welches die Abwechslung zu einem wichtigen Prinzip erhoben hat und von dem sicherlich nicht wenige Menschen träumen.

Digitale Nomaden: Eine stetig wachsende Gruppe?



Das digitale Nomadentum hat sich mittlerweile als Lifestyle auch in Deutschland etabliert. Genaue Zahlen darüber, wie viele Menschen sich für einen solchen Lebensstil entscheiden, gibt es nicht. Trotzdem lassen sich Schätzungen vornehmen: So besuchen alljährlich mehr als 10.000 Teilnehmer die DNX (Digitale Nomaden Konferenz). Weltweit geht man von mindestens 500.000 bis hin zu mehreren Millionen Digitalen Nomaden aus. Gängige Branchen, in denen diese arbeiten, sind:



- Affiliate Marketing

- Reiseblogs (auch andere Themenblogs)

- Social Media Marketing

- Digitale Produkte

- E-Commerce



Häufige Ortswechsel prägen das Leben als digitaler Nomade. Immer mit dabei ist allerdings der Laptop, mit dem fast von überall aus gearbeitet werden kann. Trotzdem existieren bestimmte Hotspots, in denen sich viele digitale Nomaden finden lassen: Vorn mit dabei:

- Lissabon

- Bali

- Mexico City

- Berlin (mehr Remote Arbeit als digitales Nomadentum)

- Bangkok



Es bleibt abzuwarten, ob diese Form des Arbeitens in Zukunft nicht irgendwann zur Normalität wird. Dank digitaler Technologie arbeiten auch immer mehr Menschen im Homeoffice. Für Angestellte könnte sich das Nomadentum jedoch als schwierig erweisen, wenn stets bestimmte Kernarbeitszeiten eingehalten werden müssen.

Fabio Menner lebt den digitalen Traum

Digitale Unternehmen, viele Reisen und viele verschiedene Orte auf dieser Welt – Fabio Menner liebt die örtliche Ungebundenheit. Damit lebt er einen digitalen Traum: Der eigene Arbeitsplatz bestimmt nicht mehr, wo man leben muss. Dazu passt auch seine berufliche Orientierung, denn der Kryptomarkt steht für innovative Technologien. DeFi soll zudem ein Finanzsystem werden, welches ohne zentrale Kontrolle auskommt und den einzelnen Akteuren wieder mehr Freiheit über die eigenen finanziellen Entscheidungen einräumt. Die Zukunft bleibt somit spannend: Wird sich unser Leben in Richtung größere Freiheit entwickeln oder fristen diese Ansätze irgendwann ein Nischendasein?