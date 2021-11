1 Die Industrie hat als Reaktion auf die Schwierigkeiten teilweise bereits Preiserhöhungen angekündigt. Foto: Unsplash

Lieferprobleme erreichen den Handel

Die internationale Logistik ist ins Stocken geraten. Bisher klagte deshalb vor allem die Industrie über Lieferengpässe. Wegen fehlender Bauteile mussten einzelne Unternehmen ihre Produktion bereits vorübergehend stilllegen. Insbesondere die Versorgung mit Computerchips und Halbleitern ist für viele Unternehmen aktuell schwierig.

Nun erreichen die Probleme auch den Handel. Das zeigt eine Umfrage des Wirtschaftsforschungsinstituts ifo unter deutschen Einzelhändlern. 74 % von ihnen gaben dabei im September bereits Probleme bei der Beschaffung von Waren an. Besonders betroffen sind der Fahrradhandel, Bau- und Möbelmärkte und die Elektronikbranche. In diesen Bereichen berichtete fast jeder Händler von entsprechenden Problemen.

Laut Handelsverbandes Deutschland (HDE) sei zwar nicht mit leeren Regalen an Weihnachten zu rechnen, bei sehr gefragten Produkten könne es aber zu Engpässen kommen.

Die Industrie hat als Reaktion auf die Schwierigkeiten teilweise bereits Preiserhöhungen angekündigt. Es ist zu erwarten, dass der Handel dabei zwangsläufig mitzieht. So manches Weihnachtsgeschenk könnte also schwer zu bekommen und obendrein kostspieliger werden. Gerade im Weihnachtsgeschäft wird das vermutlich vor allem die Unterhaltungselektronik betreffen.

Verbraucher sollten sich auf die Lage einstellen

Wer für Weihnachten das Wunschgeschenk zu einem möglichst günstigen Preis ergattern will, sollte sich rechtzeitig auf die aktuelle Lage einstellen. Das gilt insbesondere dann, wenn es um aktuelle Unterhaltungselektronik oder ähnlich gefragte Produkte geht.

Wichtig kann vor allem in diesem Jahr ein frühzeitiger Weihnachtseinkauf sein. So bleibt bei Lieferengpässe noch ausreichend Zeit, Preise können in Ruhe verglichen und Bestellungen rechtzeitig aufgegeben werden. Sowohl im stationären als auch im Onlinehandel lohnt sich die Ausschau nach Rabattaktionen. Hilfreich dabei können entsprechende Übersichtsportale sein. Auf diese Weise muss nicht jeder einzelne Shop auf gerade laufende Aktionen geprüft werden. Wer beispielsweise bei Ebay die Weihnachtseinkäufe erledigt, kann vorab passende Ebay Gutscheine bei gutscheinsammler.de heraussuchen.

Während gerade im Onlinehandel Gutschein- und Rabattaktionen beim Sparen helfen können, darf im stationären Einzelhandel auch schon mal direkt nach einem Rabatt gefragt werden. Bei sehr gefragten und zudem aktuell schlecht lieferbaren Artikeln stehen die Chancen darauf zwar nicht sehr gut, aber nachfragen schadet sicher nicht. Eine günstige und dabei auch noch nachhaltige Option können auch Second-Hand-Käufe sein.

Angesichts der Lieferengpässe kann bei Weihnachtsgeschenken in diesem Jahr so oder so auch etwas Flexibilität gefragt sein. Der Wunschzettel sollte also ein paar Alternativen enthalten, für den Fall, dass das ein oder andere Stück eben doch nicht beschaffbar ist. Gerade bei Kindern ist hier vielleicht etwas Verhandlungsgeschick gefragt.

Wer Einkaufsstress und hohe Preise von Vornherein umgehen will, kann über Alternativen zum klassischen Geschenk nachdenken. Gutscheine für gemeinsame Aktivitäten, die Teilnahme an einem Kurs oder ähnliches sind schöne Möglichkeiten auch abseits des Einkaufstrubels etwas zu verschenken und bereiten am Ende oft sogar mehr Freude.

Nicht in Gefahr ist aktuell übrigens die Versorgung mit Weihnachtsbäumen. Erzeugerverbände gaben hier bereits bekannt, dass bei ihnen Liefermöglichkeiten und Preise durch die günstige Witterung bislang stabil sind. Nur was am Ende unterm Baum liegt, ist also fraglich.