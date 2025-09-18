Lieferengpass: Kerosin-Mangel am Airport Hamburg - Flugausfälle drohen

1 Am Airport Hamburg kann es wegen eines Kerosin-Lieferengpasses zu Verspätungen und Flugausfällen kommen. (Archivbild) Foto: Marcus Brandt/dpa

Hamburg - Passagiere am Airport Hamburg müssen sich wegen eines Kerosin-Lieferengpasses auf Verspätungen und Flugausfälle einstellen. "Zurzeit läuft der Flugbetrieb stabil. Wir gehen jedoch davon aus, dass es in den nächsten Tagen zu Flugplan-Änderungen und Verspätungen am Hamburg Airport kommen kann", teilte der Airport auf Anfrage mit. Derzeit habe man keine genaueren Informationen zu Ursache und Umfang des Lieferengpasses. Es gebe jedoch keine Hinweise darauf, dass Sabotage oder terroristische Aktivitäten im Spiel sein könnten.

"Die Fluggesellschaften am Hamburger Flughafen sind zurzeit von einem unvorhergesehenen Kerosin-Lieferengpass seitens der Raffinerie Heide betroffen", berichtete der Airport. Die Airlines und ihre Lieferanten arbeiteten mit Hochdruck an einer Lösung. Passagiere sollten ihren Flugstatus im Blick behalten und sich bei Umbuchungen oder Stornierungen an die Hotlines der jeweiligen Fluggesellschaften oder ihren Reiseveranstalter wenden.

Nach Angaben des Flughafens erfolgt die Betankung der Maschinen über die Airlines und ihre jeweiligen Lieferanten sowie den Betreiber des Tanklagers am Hamburg Airport. Der Airport sei weder in die Beschaffung, die Lagerung, den Verkauf noch in die Lieferung des Kerosins oder die Betankung der Flieger eingebunden. "Als Flughafen stellen wir lediglich die Flächen zur Verfügung, uns gehören weder die Tanks noch weitere Einbauten, Anlagen oder Fahrzeuge im Betankungsprozess", hieß es.