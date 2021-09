1 Sein Job ist für ihn ein Lifestyle: Alexander Schmidt im Einsatz für Lieferando. Foto: Lichtgut/Iannone

Sein Job hat viele Nachteile, findet auch Alexander Schmidt: Er ist nicht gut bezahlt und ziemlich anstrengend. Aber er hat ein großes Plus: er fährt den ganzen Tag Fahrrad. Als Betriebsrat bei Lieferando will der 35-Jährige für bessere Arbeitsbedingungen sorgen.















Link kopiert

Stuttgart - Alexander Schmidt hat den Schreibtisch gegen ein Fahrrad eingetauscht. Die Reaktionen von Familie und Freunden darauf waren nicht begeistert. „Um Gotteswillen!“, hätten alle gesagt, erzählt der 35-Jährige und lacht. „Aber manchmal wägt man im Leben ab, was einem wichtig ist“, erklärt er. In seinem Fall war es die Freiheit statt der angeseheneren Anstellung. Seit fünf Jahren ist er als Fahrradkurier in Stuttgart unterwegs und liefert Essensbestellungen aus – dabei stand er in seinem Mathematikstudium kurz vor dem Masterabschluss. Bei seinem Arbeitgeber Lieferando setzt er sich als Betriebsrat für bessere Arbeitsbedingungen ein.