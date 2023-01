1 Das historische Foto zeigt den Liederkranz vor dem Schulhaus in Schanbach bei der Feier des 30-jährigen Vereinsjubiläums. Foto:

Der Männergesangverein Liederkranz Schanbach wird 125 Jahre alt. Die Vereinsgeschichte ist reich an unvergesslichen Auftritten. Doch in der Gegenwart kämpft man mit Nachwuchssorgen. Nun hoffen die Sänger auf Unterstützung – von Sängerinnen.















Der Männergesangverein Liederkranz Schanbach ist ein eingeschworener Haufen. In diesem Jahr wird er 125 Jahre alt. Und obwohl bislang nur sangesfreudige Männer mitmachen durften und immer noch dürfen, verwundert es auf den ersten Blick umso mehr, dass der Verein am kommenden Samstag ausgerechnet mit einem Workshop-Tag nur für Frauen ins Jubiläumsjahr startet. In der Schurwaldhalle wird mit Isolde Holzmann gesungen, mit Carmen Schäfer getrommelt und es werden mit Katrin Koci Yoga-Übungen ausprobiert. „Uns liegen bereits 37 Anmeldungen vor“, sagt Bernd Wiedmann, der den Verein seit 14 Jahren federführend als Vorsitzender leitet. Obwohl der Liederkranz „den Frauen nur einen schönen Tag machen möchte“, wie Wiedmann sagt, ist das Angebot nicht ganz ohne Hintergedanke. „Wir planen im Herbst einen Projektchor für Frauen zu machen“, kündigt der Vereinschef an. Was sich daraus ergebe, sei völlig offen. Jedenfalls hofft der Liederkranz, dass sich vielleicht einige der Frauen, die nun an dem Workshop teilnehmen, für den Projektchor interessieren könnten.