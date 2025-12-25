Liechtenstein: Vier Familienmitglieder an Heiligabend tot aufgefunden

1 Die Ermittlungen der Polizei laufen (Symbolbild). Foto: dpa/Christiane Oelrich

In Vaduz und am Rheinufer im Schweizer Kanton St. Gallen werden vier Tote aus einer Familie gefunden. Die Polizei gibt erste Details bekannt – doch viele Fragen bleiben offen.











Vier Mitglieder einer Familie aus Liechtenstein sind am Heiligabend tot aufgefunden worden. Zunächst wurde am Rheinufer bei Sevelen im Schweizer Kanton St. Gallen unweit von Liechtenstein eine Leiche entdeckt. Die Polizei identifizierte einen 41-jährigen Liechtensteiner. Später wurden in der Hauptstadt Vaduz drei weitere Tote gefunden. Es handele sich um Angehörige, teilte die Polizei mit.

Nach ersten Erkenntnissen sind die Toten der Vater (73), die Mutter (68) und die Schwester (45) des Mannes. Weder die Polizei in St. Gallen noch die in Liechtenstein nannte zunächst Todesursachen. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung, betonte die Liechtensteiner Polizei.

Liechtenstein ist ein unabhängiges kleines Fürstentum zwischen der Schweiz und Österreich mit rund 40.000 Einwohnern.