Liebesglück, Erfolge, Dankbarkeit: So sind die VfB-Stars ins neue Jahr gestartet

So sind die VfB-Stars ins neue Jahr gestartet

1 2024 – ein Jahr das in Erinnerung bleibt. Am 12. Januar schlüpfen die Spieler gegen Augsburg wieder in ihre Trikots. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Jerry Andre

Hochzeit, Verlobung und Dankesworte: Die VfB-Stars starten mit emotionalen Momenten ins neue Jahr. Maximilian Mittelstädt erlebte ein Silvester der besonderen Art. Auch für Ermedin Demirović und Kapitän Atakan Karazor verspricht 2025 schon jetzt ein unvergessliches Jahr zu werden.











Link kopiert

Punkte, Mitgliederzahlen, Umsatz – 2024 war ein Rekordjahr für den VfB Stuttgart. Doch der Start ins Jahr verlief holprig: Niederlagen gegen Borussia Mönchengladbach und den VfL Bochum sorgten zunächst für Ernüchterung. Dann folgte die Wende. Mit einem Sieg am 27. Januar gegen RB Leipzig begann der Höhenflug der Stuttgarter. Eine Serie von zehn Bundesliga-Spielen ohne Niederlage, darunter acht Siege, ließ den Verein aufblühen.

Im Mai krönte sich der VfB Stuttgart schließlich zum Vizemeister. Die Rückkehr in die Champions League nach 14 Jahren war die Spitze eines Jahres voller Höhen und Tiefen, das vor allem dank der positiven Momente in Erinnerung bleibt – auch für die Spieler des Vereins.

Ein besonderer Jahreswechsel für die Spieler

Für Ermedin Demirović, der im Juli 2024 vom FC Augsburg zum VfB wechselte, endete das Jahr auf besondere Weise: Mitte Dezember gaben sich er und seine Sandra das Ja-Wort, und kurz darauf feierten die beiden den Jahreswechsel gemeinsam mit der Familie. Das Glück des 26-Jährigen hält an: Im Januar erwarten die frisch Vermählten Nachwuchs. Auf Instagram teilte Demirović in seiner Story nicht nur einen Neujahrskuss mit seiner Frau, sondern auch mit ihrer ungeborenen Tochter.

Auch Stürmer Deniz Undav blickt auf ein erfülltes Jahr 2024 zurück. Nicht nur durfte der 28-Jährige beim VfB Stuttgart bleiben, sondern feierte auch sein Nationalmannschaftsdebüt. Auch privat war es wohl ein besonderes Jahr für ihn: Im August brachte seine Frau Tanja ihre gemeinsame Tochter zur Welt. In einem Instagram-Post bedankte sich der Stürmer für ein „unglaubliches Jahr“ und teilte einen Zusammenschnitt seiner Tore beim VfB und in der Nationalmannschaft. Dazu schrieb er: „Danke für all die tollen Momente und Erinnerungen!“

Ein traumhafter Start ins neue Jahr gelang Kapitän Atakan Karazor. Der 28-Jährige verlobte sich in Paris, der Stadt der Liebe, mit seiner Partnerin Lisa-Marie. In einem romantischen Setting vor dem beleuchteten Eiffelturm und großen Leuchtbuchstaben mit der Aufschrift „Marry Me“ hielt Karazor um ihre Hand an. Begleitet mit einem riesigen Strauß roter Rosen. „Sie hat JA gesagt“, verkündete er am 31. Dezember stolz auf Instagram. Wann die Hochzeit stattfinden soll, ist noch unklar.

Verteidiger Josha Vagnoman richtete sich ebenfalls an die Fans: „Ihr habt uns immer angetrieben, egal ob auf oder neben dem Platz.“ Auf Instagram rief er dazu auf, das Jahr 2025 mit neuer Energie und Leidenschaft zu starten. Sein eigenes Jahr begann der 24-Jährige in Dubai, wo er sich lässig in einem Bentley präsentierte.

„What a Year!“ schrieb Anrie Chase auf Instagram. Für den 20-jährigen japanisch-amerikanischen Spieler war 2024 ein Meilenstein in seiner Karriere. Am 24. August gab er sein Bundesliga-Debüt beim VfB Stuttgart, als er gegen den SC Freiburg in der 65. Minute eingewechselt wurde. Später erzielte er gegen den SSV Jahn Regensburg sein erstes Profi-Tor.

Nick Woltemade verabschiedete sich mit einem emotionalen Rückblick vom alten Jahr. „Blessed and thankful“ (dt.: „Gesegnet und dankbar“) schrieb der 22-jährige Stürmer, der zur Saison 2024/25 ablösefrei zum VfB wechselte, auf seinem Instagram-Account.

Für Stuttgarts Abwehrspieler Maximilian Mittelstädt hätte das Jahr wohl nicht besser enden können. Am 31. Dezember läuteten für für ihn und seine Partnerin Lea die Hochzeitsglocken. Im Sommer hatten sich die beiden während der Heim-EM verlobt. Mit „Mr. & Mrs. M - 31.12.2024“ posteten sie nun Eindrücke der Zeremonie auf Instagram. Ein Jahreswechsel, der den Mittelstädts für immer in Erinnerung bleiben wird.

Ersatzkeeper Fabian Bredlow hinter Alexander Nübel resümierte das Jahr auf Instagram mit den Worten: „Was für ein unglaubliches Jahr! Vielen Dank für euren Support!“ Neben Bildern von sportlichen Erfolgen zeigte er auch private Highlights mit seiner Ehefrau Azra und dem zweijährigen Sohn Liam.

Schon kurz nach dem Jahreswechsel geht es für die VfB-Spieler wieder auf den Platz. Am Donnerstag, den zweiten Januar, nimmt Cheftrainer Sebastian Hoeneß das Training auf. Ab 15 Uhr stehen die Weiß-Roten zur ersten Trainingseinheit 2025 wieder im heimischen Clubzentrum bereit und rüsten sich auf die Rückrunde.