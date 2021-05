1 Wie gelingt die Liebe? Foto: Unsplash/Jéssica Oliveira

Wenn wir verliebt sind, wollen wir am liebsten jede Sekunde mit dem anderen verbringen. Doch je länger wir mit jemand zusammen sind, desto mehr lassen die großen Gefühle nach. Dann zählen andere Dinge – und vier Kriterien, die durchaus entscheidend sind.

Stuttgart - Verliebtsein ist wie ein Gewitter, das über uns hereinbricht und gegen das wir nichts tun können. Verliebtsein ist wie Magie – irgendwas zieht uns an dem anderen an, oft wissen wir gar nicht so genau, was es eigentlich ist. Verliebtsein ist wie eine Naturgewalt, die unseren Verstand ausschaltet, Wir wissen nur: Wir wollen keine Sekunde ohne den anderen sein. Ja, wir glauben felsenfest, dass wir nie wieder im Leben ohne den anderen sein wollen.