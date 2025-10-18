Liebe und Leid einer Powerfrau: Wie eine Esslingerin zur Zarin wurde

Ein Workaholic wirbelt das Nachbarland durcheinander: Eine Esslingerin schreibt niederländische Geschichte. Eine Biografie beleuchtet das Leben von Maria Völter.
Eine arme Halbwaise arbeitet als Gouvernante bei einer reichen Familie und verliebt sich in den Sohn ihrer Herrschaft. Herzschmerz gibt es auch - doch das Leben von Marie Völter hat mehr zu bieten als eine verbotene Liebe. Die gebürtige Esslingerin stieg zur „Zarin“ eines verschlafenen Nests in den Niederlanden auf, das sich dank ihr zu einer Boomtown herausputzte. Der Journalist René van der Heijden hat ein Buch über die Powerfrau geschrieben.