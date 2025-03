1 Lidl-Filiale in Bad Cannstatt: Morgens sind meistens nur die SB-Kassen für Kartenzahlung in Betrieb, klagt ein Kunde. Wer mit Bargeld zahlen möchten, hat dann ein Problem. Foto: Raman/privat

Immer mehr Supermärkte rüsten auf Selbstscanner-Kassen um, die keine Bargeldzahlung erlauben. Ein Lidl-Kunde aus Stuttgart fühlt sich benachteiligt – der Discounter reagiert.











Wenn Schults Raman aus Bad Cannstatt beim Lidl um die Ecke einkauft, greift er an der Kasse am liebsten zum Bargeld. Doch mit Scheinen und Münzen kommt der 43-jährige Ingenieur immer häufiger nicht weiter. „Besonders in den Morgenstunden sind in vielen Lidl-Filialen ausschließlich die Selbstbedienungskassen mit Kartenzahlung in Betrieb“, beobachtet Raman, der seit 14 Jahren in Stuttgart lebt. „Während früher mehrere Kassen mit Personal gleichzeitig geöffnet waren, stehen nun meist nur noch eine oder maximal zwei solcher Kassen für Barzahlungen zur Verfügung – und das auch nicht zu jeder Tageszeit“, beklagt Raman. Die Folge: „Das bedeutet, dass Kunden, die früh einkaufen und mit Bargeld zahlen möchten, oft vor einem Problem stehen.“