1 Das Vereinsgelände des TSV Lichtenwald. Foto: /Peter Stotz

Der TSV Lichtenwald hatte die Idee, auf seinem Gelände beim Vereinsheim Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen einzurichten. Die Entscheidung im Gemeinderat sollte eine reine Formsache werden – doch es kam anders.

Lichtenwald - Der anhaltende Trend zum Urlaub mit dem Wohnmobil bringt für etliche Kommunen auch negative Begleiterscheinungen mit sich. Wenn die rollenden Ferienhäuser nicht im Einsatz sind, verschärfen sie den Druck auf die oft knappe Zahl an Parkplätzen. Auch in der Gemeinde Lichtenwald nimmt das Problem zu, und so entwickelte der TSV die Idee, auf seinem Gelände beim Vereinsheim Stellplätze für Wohnmobile und Wohnwagen einzurichten. Mit deren Vermietung könnte ein wenig Geld in die klamme Vereinskasse fließen.