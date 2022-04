Der Erfolg fällt keinem in den Schoß

1 Erst der Schmerz, dann der Sieg: Jasmin Klotz beim Zieleinlauf. Foto: Philipp Braitinger

Beim großen Liwa-Laufevent auf dem Schurwald kämpfen zahlreiche Sportlerinnen und Sportler auf unterschiedlichen Distanzen um wertvolle Minuten















Es ist für jeden etwas dabei: Marathon, Halbmarathon, zehn Kilometer oder 6,5 Kilometer. Der große Laufwettbewerb des TSV Lichtenwald, das Liwa-Lauf-event bietet mit seinen unterschiedlichen Distanzen und Profilen für alle Leistungs- und Altersklassen ein Angebot. Die Königsdisziplin ist der Marathon. Am vergangenen Sonntag lief Sören Becker (GSV Maichingen) in einer Zeit von 2:46,12 Stunden als Erster ins Ziel. Bei den Frauen war es Jasmin Klotz vom Team Ortema Markgröningen, die in 3:21,39 die Konkurrenz hinter sich ließ.