Lichtenwald im Kreis Esslingen: „Schließung lehnen wir ab“ – Post will Filiale schließen, Gemeinde sagt nein
1
Die Deutsche Post AG möchte die Filiale in der Hegenloher Straße in Thomashardt schließen. Die Gemeinde lehnt das in einer Stellungnahme ab. Foto: pst

Die Gemeinde Lichtenwald (Kreis Esslingen) lehnt die Schließung der Post im Ort ab. Verwaltung und Gemeinderat halten eine mit Menschen besetzte Filiale für unverzichtbar.

Die Deutsche Post betreibt eine Filiale im Lichtenwalder Ortsteil Thomashardt und eine Automatenstation auf dem Supermarktparkplatz. Nun plant das Unternehmen, von der Bundesnetzagentur die Zulassung des Automaten als sogenannte automatisierte Station zu erhalten und die Filiale zu schließen. In einer Stellungnahme lehnt die Gemeinde mit dem einstimmigen Votum des Gemeinderats die Pläne ab.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.