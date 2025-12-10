Lichtenwald im Kreis Esslingen: „Schließung lehnen wir ab“ – Post will Filiale schließen, Gemeinde sagt nein

„Schließung lehnen wir ab“ – Post will Filiale schließen, Gemeinde sagt nein

1 Die Deutsche Post AG möchte die Filiale in der Hegenloher Straße in Thomashardt schließen. Die Gemeinde lehnt das in einer Stellungnahme ab. Foto: pst

Die Gemeinde Lichtenwald (Kreis Esslingen) lehnt die Schließung der Post im Ort ab. Verwaltung und Gemeinderat halten eine mit Menschen besetzte Filiale für unverzichtbar.











Die Deutsche Post betreibt eine Filiale im Lichtenwalder Ortsteil Thomashardt und eine Automatenstation auf dem Supermarktparkplatz. Nun plant das Unternehmen, von der Bundesnetzagentur die Zulassung des Automaten als sogenannte automatisierte Station zu erhalten und die Filiale zu schließen. In einer Stellungnahme lehnt die Gemeinde mit dem einstimmigen Votum des Gemeinderats die Pläne ab.