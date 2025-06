Lichtenwald im Kreis Esslingen: Radfahrer zeigt Frau sein erigiertes Glied – Serientäter am Werk?

1 Der Radfahrer soll sein Glied vor einer Frau entblößt haben. (Symbolbild) Foto: imago images/Sven Simon

Eine Frau spaziert durch Lichtenwald, als sie von einem Radfahrer angesprochen wird, der sein erigiertes Glied entblößt hat. Besteht ein Zusammenhang zu einer Tat von Mitte Mai?











Ein bislang unbekannter Exhibitionist auf einem Fahrrad hat am vergangenen Dienstag eine Frau im Bereich des Friedhofs in Lichtenwald (Kreis Esslingen) sexuell belästigt. Die Polizei prüft einen Zusammenhang mit einer ähnlichen Tat, die sich am 13. Mai ebenfalls in Lichtenwald ereignet hat, und sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, war die Frau gegen 20.15 Uhr mit ihrem Hund im Bereich des Friedhofs in der Straße Gassenäcker unterwegs, als der Radfahrer neben ihr anhielt. Der Mann hatte dabei sein erigiertes Geschlechtsteil deutlich sichtbar und absichtlich entblößt, heißt es. Er sprach die Frau demnach noch kurz an und fuhr dann in Richtung Naturfreundehaus davon.

So soll der Exhibitionist aus Lichtenwald aussehen

Die Geschädigte beschreibt den Unbekannten wie folgt: etwa 40 bis 50 Jahre alt, circa 1,75 bis 1,80 Meter groß und durchtrainiert. Er hat kurze, braune Haare und sprach akzentfrei Deutsch. Zur Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er eine schwarze Radlerhose anhatte. Sein Fahrradhelm war am Sattel befestigt. Der Polizeiposten Reichenbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 07153/9551-0 um Zeugenhinweise.

Ob ein Tatzusammenhang mit dem ähnlichen Fall vom 13. Mai besteht, wird derzeit geprüft. Auch dabei hatte ein Unbekannter eine Frau angesprochen und dabei sein Glied aus der Radlerhose hängen.