Lichtenwald im Kreis Esslingen: Kleine Gemeinde, kleine Probleme? – „Auch im Dorf braucht es Sozialarbeit“

Kleine Gemeinde, kleine Probleme? – „Auch im Dorf braucht es Sozialarbeit“

1 Lea Gattner, Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Lichtenwald Foto: pst

Wie in größeren Kommunen ist auch an der Grundschule Lichtenwald Sozialarbeit ein wichtiges Angebot für Schüler und Eltern. Der Bedarf an Begleitung und Beratung steigt.











Link kopiert

Auch in einer kleinen ländlichen Gemeinde ist die Welt nicht immer in Ordnung, haben Kinder auch im Grundschulalter zuweilen Sorgen und Probleme. Die Gemeinde Lichtenwald bildet da keine Ausnahme. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde daher an der Grundschule des Orts eine Stelle für Schulsozialarbeit fest installiert. Seit einem knappen Jahr kümmert sich die Sozialpädagogin Lea Gattner um die Probleme und Sorgen einzelner Kinder, ist Ansprechpartnerin für Lehrkräfte und Eltern und knüpft Kontakte in das soziale Leben in der Gemeinde.