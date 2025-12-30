Lichtenwald im Kreis Esslingen: Kleine Gemeinde, kleine Probleme? – „Auch im Dorf braucht es Sozialarbeit“
1
Lea Gattner, Schulsozialarbeiterin an der Grundschule Lichtenwald Foto: pst

Wie in größeren Kommunen ist auch an der Grundschule Lichtenwald Sozialarbeit ein wichtiges Angebot für Schüler und Eltern. Der Bedarf an Begleitung und Beratung steigt.

Auch in einer kleinen ländlichen Gemeinde ist die Welt nicht immer in Ordnung, haben Kinder auch im Grundschulalter zuweilen Sorgen und Probleme. Die Gemeinde Lichtenwald bildet da keine Ausnahme. Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde daher an der Grundschule des Orts eine Stelle für Schulsozialarbeit fest installiert. Seit einem knappen Jahr kümmert sich die Sozialpädagogin Lea Gattner um die Probleme und Sorgen einzelner Kinder, ist Ansprechpartnerin für Lehrkräfte und Eltern und knüpft Kontakte in das soziale Leben in der Gemeinde.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.