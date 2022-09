1 Erst an der Hauswand kam der Ford Mondeo zum Stehen. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer

Durch den Unfall sind offenbar einige Kunstwerke im Garten des Atelierhauses in Lichtenwald (Kreis Esslingen) zu Bruch gegangen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.















Glück im Unglück hatte ein 22-jähriger Autofahrer bei einem spektakulären Unfall in Lichtenwald. Nach Polizeiangaben war der junge Mann am Samstagnachmittag im Ortsteil Thomashardt in der Blumenstraße mit seinem Fahrzeug gegen ein Wohn- und Geschäftshaus geprallt. Dabei ist er lediglich leicht verletzt worden.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das Atelierhaus des Lichtenwalder Künstlerehepaares Angie und René Heinze, das unter anderem in Lichtenwald zahlreiche Kunstwerke im öffentlichen Raum geschaffen hat. Wie auf Fotos von der Unfallstelle zu sehen ist, wurden bei dem Unfall wohl auch in dem Garten des Gebäudes aufgestellte Kunstwerke in Mitleidenschaft gezogen.

Unfallursache bislang unklar

Der 22-Jährige war den Angaben der Polizei zufolge kurz nach 15 Uhr mit seinem Ford Mondeo von Lichtenwald kommend auf der Hegenloher Straße in Richtung Schorndorf gefahren. Dabei sei er aus bislang ungeklärter Ursache im Kurvenbereich zur Blumenstraße von der Fahrbahn abgekommen, habe eine Hecke durchbrochen und sei schließlich in den Garten geschanzt, nachdem er einen erhöhten Absatz überfahren hatte. Erst an der Hauswand kam das Fahrzeug zum Stehen. Der Fahrer zog sich den Angaben zufolge bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und habe nach der medizinischen Behandlung die Klinik wieder verlassen können, teilte die Polizei mit.

Der Schaden am Auto wird mit etwa 5000 Euro beziffert. Wie stark die Beschädigungen an dem Gebäude und an den Kunstwerken sind, ist noch unklar. Das Künstlerpaar war am Sonntag für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern laut der Polizei an.