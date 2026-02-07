Lichtenwald: Das Dorf mit dem Kunst-Gen – „Was zu freizügig ist, bleibt in der Mappe“

Das Dorf mit dem Kunst-Gen – „Was zu freizügig ist, bleibt in der Mappe“

1 Die FKN-Dozenten Thomas Heger und Egmont Pflanzer (von links) suchen mit Thai Tran für seine Arbeit „Als die Menschheit sich befreit hat“ einen geeigneten Platz im Bürgerzentrum. Foto: Roberto Bulgrin

Lichtenwald gilt als Künstlerdorf. Jetzt bietet die Gemeinde jungen Künstlerinnen und Künstlern, die an der Freien Kunstakademie Nürtingen studieren, eine Bühne.











Wie macht man eigentlich eine Ausstellung? Diese Frage gehört zum Lehrstoff an der Freien Kunstakademie Nürtingen (FKN). Gelegenheit dafür bietet momentan das Künstlerdorf, wie Lichtenwald häufig genannt wird, denn das kulturelle Leben in der kleinen Gemeinde ist auffallend bunt und vielfältig und weit über den Schurwald hinaus bekannt – und das trotz schwieriger Zeiten für die Kunst allgemein.