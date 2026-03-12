Lichtenwald: Angst im Netz nach Tod eines Hundes – Peta bietet Belohnung

1 Ein vierjähriger Hund starb am Dienstag in Lichtenwald. Foto: picture alliance/dpa

Ein tragischer Vorfall, bei dem ein Hund in Hegenlohe in der Nähe des Wasserturms am Dienstag ums Leben gekommen ist, sorgt für Angst im Netz. In den Sozialen Medien berichten Menschen von einem „weiteren Giftköderfund“ in der Nähe eines Kindergartens in Thomashardt.

Das zuständige Polizeirevier Reutlingen kann das nicht bestätigen. Eine Sprecherin teilt mit, dass kein derartiger Fall bei der Polizei bekannt wäre oder gemeldet worden sei. Zudem wolle die Behörde im Fall des verstorbenen Hundes in Hegelohe nicht von einem „Giftköder“ sprechen mit Verweis auf die noch nicht abgeschlossenen Ermittlungen.

Peta bietet Belohnung für Hinweise

Sowohl der Ort, an dem der Hund die Substanz gefressen hat, als auch der nahe gelegene Bereich in Richtung eines Ferienheims seien von mehreren Polizeistreifen abgesucht worden. Dabei seien keine verdächtigen Gegenstände gefunden worden. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt hätten die Ermittlungen aufgenommen. Um welche Substanz es sich gehandelt hat, sei noch nicht bekannt.

Bekannt sei inzwischen, wie sich die 58-jährige Halterin des Hundes beim Rettungsversuch verletzt habe. Die Frau hatte versucht, das Maul des Tieres zu räumen. Anfangs sei unklar gewesen, ob sie sich beim Griff ins Maul an den Zähnen verletzt oder ob sie etwas von der noch unbekannten Substanz abbekommen hat. „Die Frau hat sich an den Zähnen des Hundes verletzte“, teilt die Polizeisprecherin mit. Der Hund sei erst vier Jahre alt und dessen Zähne dementsprechend scharf gewesen.

Trotz der unklaren Sachlage hat die Tierschutzorganisation Peta bereits eine Belohnung von 1000 Euro ausgesetzt für Hinweise, „die zur rechtskräftigen Verurteilung der tatverantwortlichen Person oder Personen führen“, wie die Organisation in einer Mitteilung schreibt.

Die Polizei bittet Zeugen, die Beobachtungen im Bereich des Waldstücks um den Wasserturm gemacht haben, sich unter der Telefonnummer: 0711/ 3 99 03 30 zu melden.