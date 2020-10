1 In Lichtenwald hat sich am Donnerstagmorgen ein Unfall ereignet (Symbolbild). Foto: dpa/Patrick Seeger

Am Donnerstagmorgen hat sich in Lichtenwald (Kreis Esslingen) ein Unfall ereignet, bei dem eine 23-Jährige leicht verletzt worden ist.

Lichtenwald - Zwischen Thomashardt und Schlichten ist es am Donnerstagmorgen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Wie die Polizei berichtet, bog ein 43-Jähriger gegen sechs Uhr aus der Königseichenstraße/ K 1209 aus Richtung Büchenbronn kommend rechts in die L 1151 ein. Dabei übersah er eine aus Thomashardt in Richtung Schlichten fahrende 23-jährige Autofahrerin und missachtete deren Vorfahrt.

Die junge Frau zog sich beim Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Die beiden Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 14.000 Euro.