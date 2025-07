LGBTQ in Ostfildern: Vielfalt zeigen – Pride Day auf dem Nellinger Schulcampus

LGBTQ in Ostfildern

1 Mit dem Pride Day will die Kinder- und Jugendförderung Ostfildern Zeichen gegen Diskriminierung setzen. Foto: dpa

Jugendliche, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer (LGBTQ) sind, erfahren oft Diskriminierung. An Ostfilderner Schulen will man sie beim Pride Day stärken.











Zum Pride Day lädt die Kinder- und Jugendförderung Ostfildern (Kiju) am Donnerstag, 3. Juli, von 11 bis 15.30 Uhr vor das Kubino auf dem Nellinger Schulcampus In den Anlagen ein. Ziel ist es, Kinder und Jugendliche, die diskriminiert werden, zusammenzubringen. „Von Diskriminierung sind häufig Kinder und Jugendliche betroffen, die lesbisch, schwul, bisexuell, trans oder queer sind“, sagt Karen Sämann, die Leiterin der Kiju.

Auch Jugendliche mit Behinderung sowie Kinder und Jugendliche, die zu religiösen oder kulturellen Minderheiten gehören oder People of Colour sind, werden nach ihren Worten in der Gesellschaft benachteiligt. „Das Projekt bringt Menschen mit und ohne Diskriminierungserfahrungen zusammen und bietet die Möglichkeit, sich zu vernetzen und auszutauschen.“ Gerade an den Schulen ist es nach Sämanns Worten wichtig, sensibel auf die Probleme der jungen Menschen einzugehen und sie zu unterstützen.

Angebot für Schülerinnen und Schüler in Nellingen

Die Veranstaltung richtet sich nach den Worten der Leiterin der Kinder- und Jugendförderung an alle Schülerinnen und Lehrkräfte des Campus Nellingen und wird bereits zum dritten Mal vom Team der Schulsozialarbeit am Campus Nellingen sowie den Mitarbeiterinnen der benachbarten Jugendhäuser „Focus“ in Denkendorf und „Penthaus“ in Neuhausen organisiert. Die drei Kommunen bilden einen Gymnasialverband.

Die Veranstaltung in Nellingen ist nach Sämanns Worten niederschwellig und besteht aus einem Aktionstag, der kurz nach dem bundesweiten Pride Monat Juni stattfindet.

Informationen zu LGBTQ und mehr

Neben Informationsständen von externen Kooperationspartnerinnen wie Ades, der Regenbogengruppe Esslingen und „Gendernauts Stgt.“, wird es Mitmachstationen geben. Hier können die Teilnehmenden Textilien bemalen, Armbänder knüpfen oder am Glücksrad Fragen zu LGBTQ+ beantworten. Musik und alkoholfreie Cocktails sorgen für eine entspannte Atmosphäre.

Am Abend lädt das Zentrum Zinsholz ab 18 Uhr zu einem „come together“ Abend mit Karaoke und Lagerfeuer für Interessierte ab 16 Jahren ein.