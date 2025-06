LGBTIQA+ in Esslingen: Queere Literaturreihe für Kinder, Jugendliche und Erwachsene

1 Mit der neuen Reihe Queerbeet sind drei Lesungen in Esslingen geplant. Foto: Veranstalter

Eine neue Literaturreihe startet in Esslingen: „Queerbeet“ richtet sich an alle Altersgruppen und klärt über zentrale Themen aus der LGBTIQA+-Lebensrealität auf.











Die diverse Stadtgesellschaft soll sichtbarer werden: Die neue Literaturreihe Queerbeet in Esslingen bringt Lesestoff und Aufklärung für verschiedene Altersgruppen zusammen. Vom 13. bis 15. Juni finden drei kostenlose Lesungen in der Innenstadt statt. Sie klären ganz allgemein über LGBTIQA+ auf, aber auch über Themen wie das Aufwachsen als nicht-binäre Person. Vorgestellt werden preisgekrönte Bücher, teilweise von schillernden Persönlichkeiten wie Drag Queen Henni.

Veranstaltet wird die Reihe vom Verein QueerES – auch Organisator des Christopher Street Days in Esslingen –, dem Ladengeschäft Poppinski und der Stadtbücherei Esslingen. Ziel sei, Stimmen marginalisierter Gruppen eine Bühne zu bieten, heißt es in der Pressemitteilung.

Maë Schwinghammer: Aufwachsen als nicht-binäre Person

Maë Schwinghammer Foto: Veranstalter/Michèle Yves Pauty

Beginn ist am Freitag, 13. Juni, um 19.30 Uhr im Zeitschriften-Café der Stadtbücherei. Maë Schwinghammer kommt aus Österreich mit dem Debütroman „Alles dazwischen, darüber hinaus“ aus dem Jahr 2024 nach Esslingen.

Darin gehe es um das Aufwachsen als nicht-binäre Person – also darum, sich nicht eindeutig als männlich oder weiblich zu identifizieren –, teilen die Veranstalter mit. Und um die Probleme, die damit einhergehen, gesellschaftlich, psychologisch. Thematisiert werde auch die Frage: Was bedeutet es, keine Sprache für das eigene Ich zu finden?

Drag Queen liest aus Kinderbuch über zwei Pinguin-Papas

Queen Henni Foto: Veranstalter/Alicia Hoffmann

Schillernd wird wohl die Kinderbuchlesung am Samstag, 14. Juni. Dann gewähre die Königin Queen Henni höchstpersönlich Audienz bei der Pop-up-Kultur im ehemaligen Modehaus Kögel. Die Drag Queen liest von 14 Uhr an aus dem Kinderbuch „Zwei Papas für Tango“ von Edith Schreiber-Wicke.

Das Buch richtet sich an Kinder zwischen vier bis zwölf Jahren und macht sie mit diversen Familienformen vertraut. In dieser Geschichte, die sich so im Zoo von New York wirklich zugetragen hat, bauen die beiden Pinguin-Männchen Roy und Silo gemeinsam ein Nest, ganz ohne Weibchen. Diesem entschlüpft eines Tages Tango.

LGBTIQA+: Preisgekrönte Aufklärung für Menschen ab Zwölf

Kathrin Köller und Irmela Schautz Foto: Veranstalter/Oliver Look

Aus Berlin nach Esslingen reisen Kathrin Köller und Irmela Schautz, um am Sonntag, 15. Juni, um 18 Uhr ihr Buch „Queergestreift. Alles über LGBTIQA+“ im „Poppinski“ (Küferstraße 40) vorzustellen. Köller und Schautz klären Menschen ab zwölf Jahren auf, was es mit den Buchstaben aus dem Begriff „LGBTIQA+“ auf sich hat. Das Buch richte sich vor allem an Jugendliche, sei aber auch für Erwachsene empfohlen, teilen die Veranstalter mit. Köller und Schautz haben für „Queergestreift“ den Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 in der Kategorie Sachbuch gewonnen.

Alle Veranstaltungen sind kostenlos, es ist keine Anmeldung nötig. Weitere Informationen zur Literaturreihe online unter: stadtbuecherei.esslingen.de