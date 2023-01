Stuttgart 21-Gegner Was treibt einen Aktivisten der Mahnwache nach zwölf Jahren noch an?

Seit zwölf Jahren steht Peter Müller regelmäßig in der K 21 Mahnwache. Das hellgrüne Holzhaus gegenüber dem Bonatzbau gleicht einem Symbol für den Aktivismus gegen Stuttgart 21. Was motiviert ihn, gegen ein Großbauprojekt zu demonstrieren, das bereits in vollem Gange ist?