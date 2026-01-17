Leutkirch im Allgäu: Autofahrer prallt gegen Baum – tödlich verletzt

1 Auch ein Reanimationsversuch konnte den Mann nicht mehr retten. (Symbolbild) Foto: imago images/onw-images

Trotz Reanimationsversuchen durch die Rettungskräfte: Für den 79-Jährigen kommt jede Hilfe zu spät. Was bisher bekannt ist.











Link kopiert

Ein 79 Jahre alter Autofahrer ist bei Leutkirch im Allgäu (Kreis Ravensburg) mit seinem Wagen gegen einen Baum geprallt und gestorben. Das Fahrzeug geriet in Brand, wie die Polizei mitteilte.

Demnach war der Mann Samstagfrüh aus bislang unbekanntem Grund mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen. Ersthelfer konnten den 79-Jährigen aus seinem Auto retten, bevor es in Flammen aufging.

Als die Rettungskräfte eintrafen, versuchten sie, den 79-Jährigen in einem Krankenwagen zu reanimieren – jedoch erfolglos. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.