4 Auf der nassen Fahrbahn kommt es zu einem Fall von Aquaplaning, ein Autofahrer gerät in die Leitplanke. Foto: 7aktuell.de/Kevin Lermer/7aktuell.de | Kevin Lermer

Auf der B14 in Richtung Backnang kommt es zu Aquaplaning, ein Autofahrer gerät ins Schleudern. Der Mann knallt in die Leitplanke und blockiert die Fahrbahn. Sie muss zeitweise gesperrt werden.















Link kopiert

In Leutenbach (Rems-Murr-Kreis) kam es am Mittwochabend nach einem Unfall zu einer Vollsperrung auf der B 14 in Richtung Backnang. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, geriet ein Autofahrer gegen 20 Uhr mit seinem Fahrzeug in der Nähe der Abfahrt Nellmersbach wegen der nassen Fahrbahn ins Schleudern und knallte gegen die Leitplanke. Er wurde bei dem Aufprall nach ersten Informationen leicht verletzt. Das Fahrzeug blockierte die Straße, es kam zu einer Vollsperrung in Richtung Backnang. Bis zur Freigabe durch die Einsatzkräfte gegen 21.30 Uhr kam es zu Verkehrsbehinderungen.