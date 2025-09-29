Leutenbach: Alarm an Schule: Polizei durchsucht ganzes Gebäude

1 Was den Alarm an einer Schule in Leutenbach ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Polizei war jedenfalls schnell vor Ort (Symbolfoto). Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Sirenen, Polizei, gesicherte Gänge: In einer Schule in Leutenbach herrschte am Montagmittag kurzzeitig Ausnahmezustand. Doch rasch stellte sich heraus – es war falscher Alarm.











Kurz nach 12 Uhr ertönte am Montagmittag plötzlich Alarm in der Gemeinschaftsschule an der Theodor-Heuss-Straße in Leutenbach (Rems-Murr-Kreis). Der Notfallplan griff sofort: Unterricht wurde unterbrochen, das Gebäude abgesichert, Einsatzkräfte rückten mit Blaulicht und Schutzausrüstung an.

Wie das Polizeipräsidium Aalen mitteilt, wurde das gesamte Schulgebäude gründlich durchsucht. Das Ergebnis: Fehlalarm. Für die anwesenden Schüler habe zu keiner Zeit eine Gefahr bestanden. Nach der Entwarnung wurden die Kinder durch Polizeibeamte in geordneter Weise an ihre Eltern übergeben.

Ob ein technischer Defekt oder ein Bedienfehler den Alarm ausgelöst hat, ist noch unklar. Die Ermittlungen dazu laufen. Spätestens seit dem Amoklauf von Winnenden im Jahr 2009 ist man im Rems-Murr-Kreis in solchen Fällen besonders sensibilisiert.