Leute: Unveröffentlichte Beyoncé-Songs bei Einbruch gestohlen

Beyoncé ist zurzeit mit ihrem Erfolgsalbum "Cowboy Carter" auf Tour.

Superstar Beyoncé spielte in den vergangenen Tagen mehrere Konzerte in Atlanta. Vor der ersten Show wurde in ein Auto eingebrochen, bei dem Berichten zufolge wertvolle Beute gemacht wurde.











Atlanta - Unveröffentlichte Musik von Superstar Beyoncé ist Medienberichten zufolge bei einem Autoeinbruch in Atlanta im US-Bundesstadt Georgia gestohlen worden. Wie unter anderem der US-Sender "CNN" und das Branchenblatt "Variety" berichteten, wurde laut Polizei vor einer Woche in einen Mietwagen eingebrochen, den Beyoncés Choreograph und eine Tänzerin gemietet hatten.

Den Berichten zufolge wurden zwei Koffer gestohlen. Darin: Laptops und USB-Sticks mit unveröffentlichter Musik und Songlisten für zukünftige Konzerte. Die Polizei konnte inzwischen einen Verdächtigen fassen, am Montag wurde ein Haftbefehl gegen ihn erlassen. Laut "Variety" konnten die Ermittler gestohlene Kopfhörer orten.

Die Sängerin ist zurzeit mit ihrem bei den Grammys prämierten Album "Cowboy Carter" auf Tour, auf der sie auch in London und Paris Halt machte. In Atlanta hatte sie vier Auftritte - der Einbruch ereignete sich zwei Tage vor der ersten geplanten Show. Ende des Monats stehen noch zwei Termine in Las Vegas auf dem Tourplan.