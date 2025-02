Leute: Sandra Bullock warnt Fans vor Online-Betrügern

1 Sandra Bullock warnt ihre Fans vor gefälschten Accounts von sich in den sozialen Medien. (Archivbild) Foto: Annette Riedl/dpa

Immer wieder nehmen Online-Betrüger über gefälschte Profile von Stars Kontakt zu deren Fans auf. Nach «beängstigenden E-Mails» an ihre Schwester hat Sandra Bullock nun eine Mitteilung an ihre Fans.











Link kopiert

Los Angeles - Oscar-Preisträgerin Sandra Bullock warnt ihre Fans vor gefälschten Accounts von sich in den sozialen Medien. "Bitte beachtet, dass ich in keiner Form an sozialen Medien teilnehme", heißt es in einem Statement der 60-Jährigen, welches das US-Magazin "People" veröffentlichte.

"Alle Accounts, die vorgeben, ich zu sein oder jemand, der mit mir in Verbindung steht, sind Fake-Accounts und wurden zum finanziellen Vorteil oder zur Ausbeutung von Menschen in meinem Umfeld erstellt." Fake Accounts sind Profile auf Facebook, Instagram und Co., welche unter falschem Namen geführt werden.

Bullock drückte in ihrer Mitteilung "große Sorge" um "die Sicherheit meiner Familie sowie unschuldiger Menschen, die ausgenutzt werden", aus. Ihre jüngere Schwester Gesine hatte auf Instagram ebenfalls vor Online-Betrügern gewarnt. Sie bekomme derzeit "seltsame und beängstigende E-Mails" von Männern, die sich offenbar in einer Beziehung mit ihrer berühmten Schwester wähnten und dabei manchmal Tausende Dollar an Bullock gespendet hätten.

Auch Gesicht von Tom Hanks und Brad Pitt auf Fake-Profilen

Zuletzt wurden mehrere Fälle bekannt, in denen Trickbetrüger Gesicht und Stimme von Stars verwendeten, um daraus mit Hilfe von künstlicher Intelligenz gefälschte Profile und auch Fake-Videos zu erstellen. Vor einigen Monaten warnte Oscar-Preisträger Tom Hanks seine Fans vor Fake-Videos, in denen eine künstlich erstellte Version von ihm für "Wundermittel" geworben habe.

Zuletzt wurde auch die Geschichte einer Französin bekannt, die 830.000 Euro an Online-Betrüger verloren hatte. Diese hatten sich über Fake-Profile als Brad Pitt sowie dessen Angehörige ausgegeben und die Frau glauben lassen, eine Beziehung mit dem Hollywoodstar zu haben.