Leute: Rapper 50 Cent spielt Boxer in Street Fighter-Verfilmung

1 Rapper 50 Cent (Curtis Jackson) ist neben Jason Momoa in "Street Fighter" zu sehen. (Archivbild) Foto: Markus Scholz/dpa

Das Videospiel «Street Fighter» gilt als absoluter Klassiker. Jetzt wird das Fighting-Game verfilmt - mit Rapper 50 Cent als Boxer.











New York - Rapper 50 Cent spielt in der "Street Fighter"-Verfilmung mit. Der Musiker verkörpert den Boxer und Antagonisten Balrog, wie "The Hollywood Reporter" berichtete. In der Adaption des erfolgreichen Games sind neben 50 Cent demnach Jason Momoa (Blanka), Noah Centineo (Ken) und Wrestler Roman Reigns (Akuma) zu sehen. Den Protagonisten Ryu spielt laut Bericht Kampfsportler und Schauspieler Andrew Koji. Regie führt Kitao Sakurai ("Bad Trip").

50 Cent, der mit bürgerlichem Namen Curtis Jackson heißt, stand zum ersten Mal im Spielfilm "Get Rich or Die Tryin’" aus dem Jahr 2005 vor der Kamera. Der Film ist an Jacksons eigene Biografie angelehnt und trägt den gleichen Namen wie sein erstes Studioalbum. Es folgten Auftritte des 49-Jährigen in zahlreichen Filmen, wie "Frozen Ground" und "Den of Thieves".

Mit "Street Fighter" adaptieren Legendary Entertainment und Capcom gemeinsam die Capcom-Spieleserie, die 1987 mit dem ersten Teil als Arcade-Game startete. Es folgten viele Fortsetzungen und Spin-Offs für Computer und Konsole. "Street Fighter" gilt als Klassiker des Fighting-Game-Genres.