Leute: Pietro Lombardi und Laura Maria Rypa erwarten zweites Baby

1 Schweben im Babyglück: Pietro Lombardi und seine Verlobte Laura Maria Rypa. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

"Aus 4 werden nun 5": Rund ein Jahr nach der Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes erwarten DSDS-Juror Pietro Lombardi und seine Partnerin Laura Maria Rypa ihr zweites Kind.











Köln - Baby-News im Hause Lombardi: Sänger Pietro Lombardi (31) und Influencerin Laura Maria Rypa (28) erwarten ihr zweites gemeinsames Kind. Das Paar veröffentlichte auf Instagram ein Video mit der frohen Kunde.

"Unbeschreibliche Liebe, Baby No. 2 is Loading. Zum neuen Jahr wurde unser Leben nicht nur durch das neue Haus verändert, sondern wir haben letzte Woche noch erfahren, dass Alessio und Leano ein weiteres Geschwisterchen bekommen", schrieben Lombardi und seine schwangere Ehefrau in dem Post zum Video, auf dem kleine Baby-Schuhe und ein Ultraschallbild zu sehen waren.

"Diese Liebe, die man in dem Moment verspürt, ist unbeschreiblich und wundervoll. Wir sind als Familie mehr als glücklich und dankbar, diese Nachricht mit allen teilen zu dürfen und zu wachsen. Aus 4 werden nun 5."

Fast genau vor einem Jahr hatte das Paar das erste gemeinsame Kind, Sohn Leano, bekommen. "Unfassbar schön, der Altersunterschied ist einfach so gering. Wir freuen uns wirklich sehr und hoffen, dass alles gut verläuft", sagte Lombardis Verlobte in einer Instagram-Story. Sie erinnerte daran, dass ihr Sohn im vergangenen Januar als Frühchen auf die Welt gekommen war. Neben Leano hat der Sänger mit seiner Ex-Frau Sarah Engels (31) noch Sohn Alessio (8).

Lombardi war 2011 als Gewinner der achten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) bekannt geworden. Erfolg hatte er seitdem unter anderem mit Hits wie "Call My Name", "Senorita" und "Phänomenal". In der neuen DSDS-Staffel wird er wieder als Juror dabei sein. Bei Instagram hat der 31-Jährige über zwei Millionen Follower, seiner Verlobten folgen dort über 800.000 Menschen.