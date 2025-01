Leute: Paris Hilton: Untröstlich über niedergebranntes Haus

1 Paris Hilton musste im Fernsehen mit ansehen, wie ihr Haus den verheerenden Großbränden bei Los Angeles zum Opfer fiel. (Archivfoto) Foto: Evan Agostini/Invision via AP/dpa

Tausende Menschen sind vor den verheerenden Großbränden bei Los Angeles auf der Flucht. Auch Paris Hilton floh mit ihrer Familie - und sah dann im Fernsehen ihr zerstörtes Haus wieder.











Los Angeles - Realitystar Paris Hilton musste eigenen Angaben zufolge im Fernsehen mit ansehen, wie ihr Haus den verheerenden Großbränden bei Los Angeles zum Opfer fiel. "Mein Herz ist untröstlich", schreibt die 43-Jährige auf der Plattform X. "Ich sitze mit meiner Familie, schaue die Nachrichten und sehe, wie unser Haus in Malibu live im Fernsehen bis auf die Grundmauern abbrennt." Dazu teilte sie ein per Hand aufgenommenes Video von einem Nachrichtenbeitrag, der eine niedergebrannte Nachbarschaft zeigt.

"In diesem Haus haben wir so viele kostbare Erinnerungen geschaffen", führte die Geschäftsfrau, Aktivistin und Sängerin aus. "Es ist der Ort, an dem Phoenix seine ersten Schritte machte und an dem wir davon träumten, mit London ein Leben lang Erinnerungen zu schaffen", schrieb Hilton mit Blick auf ihre beiden Kinder. Ihr Herz schmerze für diejenigen, die noch immer in Gefahr seien oder größere Verluste zu beklagen hätten. Das frühere It-Girl dankte "aus tiefstem Herzen" den Einsatzkräften und rief ihre Fans dazu auf, auf sich achtzugeben.

Mehrere verheerende Großbrände haben seit Dienstag Los Angeles erfasst und eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Medienberichten zufolge sind rund 130.000 Menschen auf der Flucht und mehr als 1.000 Gebäude zerstört worden. Neben Hilton mussten weitere Prominente vor den Feuern fliehen.

"Star Wars"-Schauspieler Mark Hamill hatte seinen Instagram-Followern mitgeteilt, dass er "in letzter Minute" sein Haus in Malibu verlassen habe. Oscar-Preisträgerin Jamie Lee Curtis trauerte um ihren Wohnort Pacific Palisades. Schauspielerin Mandy Moore kam mehreren Instagram-Posts zufolge mit Familie und Haustieren bei Freunden unter. Zu einem Video von einer Autofahrt unter von Rauch verdunkeltem Himmel und vorbei an brennenden und niedergebrannten Gebäuden schrieb sie: "Ich bin völlig betäubt."