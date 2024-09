Leute: Moderatorin Lola Weippert: Tumor in ihrer Brust ist gutartig

1 Lola Weippert ruft ihre Fans dazu auf, zur Vorsorge zu gehen. (Archivbild) Foto: Joerg Carstensen/dpa

Die Tage des Bangens sind vorbei: Sichtlich erleichtert berichtet die TV-Moderatorin in einem Video von ihrem Biopsie-Ergebnis. Einmal mehr nutzt sie die Aufmerksamkeit für einen Appell.











Link kopiert

Berlin - Gute Nachrichten für Lola Weippert: Der vor einigen Wochen in der Brust der TV-Moderatorin ("Temptation Island") entdeckte Tumor ist gutartig. Sichtlich erleichtert sagte die 28-Jährige in einem Video bei Instagram, dass sie nach ihrer Biopsie einen Anruf ihres Arztes erhalten habe. "Es ist alles gut. Es ist ein gutartiger Tumor in meiner Brust und ich bin gerade so unendlich dankbar."

Sie habe Angst gehabt und sich Gedanken gemacht. Jetzt fühle es sich an, "als dürfte man einfach noch mal dieses Geschenk namens Leben annehmen und weiterleben". Weippert hatte Mitte August mitgeteilt, dass ein Tumor in ihrer Brust entdeckt worden sei und eine sogenannte Stanzbiopsie anstehe.

So läuft eine Stanzbiopsie ab

Oft bringt erst die Entnahme und Untersuchung einer Gewebeprobe endgültige Klarheit darüber, ob eine Veränderung in der Brust gut- oder bösartig ist. Bei einer Stanzbiopsie wird mit einer Hohlnadel, meist unter örtlicher Betäubung, ein wenig Gewebe aus der Neubildung entnommen. Viele Veränderungen in der Brust sind gutartig und steigern das Brustkrebsrisiko nicht.

Die Influencerin rief ihre mehr als 700.000 Followerinnen und Follower erneut dazu auf, mindestens einmal jährlich zur Vorsorge zu gehen. "Diese Biopsie, um Klarheit zu bekommen, tut vielleicht ein bisschen weh, aber danach weiß man, was Sache ist", sagte sie. "Bitte, bitte, bitte geht zur Vorsorge! Ich bete das jetzt so oft, bis ihr euch alle einen Termin macht."