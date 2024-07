Leute: Laura Karasek bleibt die Quiz-Lauri

1 Auch persönlich ein großer Quiz-Fan: Laura Karasek Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Gute Nachrichten für Fans der beliebten Moderatorin: Laura Karasek wird weitere Folgen der «NDR Quizshow» moderieren.











Hamburg - Laura Karasek wird weitere Folgen der "NDR Quizshow" moderieren. Das schrieb die 42-Jährige auf Instagram. "Proud and happy to announce: die Quizshow geht weiter! Mit NOCH MEHR Folgen. Mit noch mehr Inhalt, noch mehr Genuss, noch mehr Geschmack. Für unseren Spieltrieb. Ich freue mich so sehr. Eure Quiz-Lauri."

Karasek hatte im November 2022 die Nachfolge von Jörg Pilawa angetreten. "Ich liebe Quizshows, habe bisher immer gern als Kandidatin mitgemacht oder einfach zu Hause mitgeraten. Es war immer mein großer Traum, selbst mal eine Quizshow zu moderieren", sagte sie damals laut Mitteilung dazu. Es sei eine große Ehre, nun Gastgeberin dieser traditionsreichen Sendung zu sein. Die Autorin und Moderatorin ist die Tochter des Literaturkritikers Hellmuth Karasek (1934-2015).

Die "NDR Quizshow" - sonntags um 22.45 Uhr - gilt neben "Wer wird Millionär?" als die dienstälteste Quizshow in Deutschland. Sie war vor rund 25 Jahren das erste regionale Quiz im deutschen Fernsehen. Vor Karasek wurde die Sendung von Ludger Abeln, Carlo von Tiedemann, Alexander Bommes und Jörg Pilawa moderiert. In der Show treten jeweils fünf Kandidaten und Kandidatinnen aus den fünf norddeutschen Bundesländern an.