Leute: Kristin Davis: Mann lieh sich Geld und ignorierte mich dann

Los Angeles - "Sex and the City"-Star Kristin Davis berichtet, wie ein Mann vor langer Zeit den Kontakt mit ihr abgebrochen habe, nachdem sie ihm 5000 Dollar geliehen hatte. "Ich habe einmal diesen arbeitslosen Schauspieler gedatet", sagt die 59-Jährige, die in der Hitserie "Sex and the City" und der Nachfolgeserie "And Just Like That..." Carries Freundin Charlotte spielt, in ihrem neuen Podcast "Are You A Charlotte?".

Der Mann habe in seiner Wohnung "all diese" Rechnungen und Mahnungen herumliegen gehabt, schilderte Davis. Als ihm dann auch noch sein Motorrad kaputtging, habe sie ihm angeboten, ihm Geld zu leihen. "Das änderte die Dynamik auf schreckliche Weise."

Sie erinnere sich, dem Mann "ganze 5000 Dollar" gegeben zu haben - "und dann ruft er nicht mehr an. Da dachte ich mir: "Was zum Henker?"", erzählte Davis. Sie sei noch zu seiner Wohnung gefahren und habe an seine Tür geklopft, er habe jedoch nicht geöffnet. Heute sei dieser Mann ein erfolgreicher Schauspieler, verriet Davis. Sie nimmt an, dass dies ein Beispiel für eine Situation sei, in der sie Opfer des Dating-Phänomens Ghosting wurde.